Динамо в чрезвычайно напряженном матче победило Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов: видео

Киевское Динамо смогло победить Фенербахче во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Основное время закончилось вничью 1:1, а в дополнительное время киевляне забили победный гол.

Фенербахче – Динамо 1:2 (после дополнительного времени)

Голы: Салай, 89 – Буяльский, 57, Караваев, 114

Удаление: Исмаил, 53 (Фенербахче)

Нереализованный пенальти: Валенсия, 70 (Фенербахче)

Динамо смогло пройти Фенербахче. Киевляне вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

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Сломать неприятную традицию

Динамо всего однажды из семи прошло соперника на стадии плей-офф еврокубков, если первый домашний матч заканчивался вничью 0:0. Но 27 июля 2022 года эта неприятная для киевлян традиция не сработала.

Зато сработала другая традиция – Динамо ни разу не проиграло Фенербахче. И продолжило свои успешные выступления в плей-офф против турецких команд.

Без ударов

В первом матче между командами Динамо ни разу не пробило в створ ворот соперника. Первый тайм матча в Стамбуле отличился тем самим. Да и удар по воротам Алтая киевляне нанесли перед самым перерывом – пробил Дубинчак.

Хозяева поля непрерывно прессинговали "динамовцев". И могли открывать счет после удара со штрафного. Но украинскую команду спасла штанга.

Зато чего было много в первом тайме – так это грубой игры. Следовательно, и немалого количества предупреждений для обеих команд – по три за первые 45 минут матча.

Решающие фолы

Именно фолы сыграли ключевую роль в этом матче. Исмаил еще в первом тайме получил желтую карточку. А на 53-й минуте грубо сбил Буяльского в центре поля, за что получил еще одно предупреждение, а затем и удаление.

И уже через четыре минуты атака Динамо закончилась голом. Цыганков сделал пас на ход Кендзере, защитник пробросил мяч мимо соперника в штрафной, после чего прострелил на Буяльского. И футболист в касание отправил мяч в ворота Фенербахче.

Грубая игра могла привести к голу в ворота Динамо. На 69-й минуте Попов в собственной штрафной сбил Валенсию, и арбитр назначил пенальти. Сам пострадавший решил пробить. Но Бущан коленом в прыжке отбил мяч.

Не удержали

Динамо оставалось считанные минуты в конце основного времени, чтобы удержать положительный для себя счет. Но не сумели. После подачи с углового Салай головой отправил мяч в ворота киевлян. Здесь следует отметить, что Бущан в прыжке не дотянулся до мяча. А также то, что игрок Фенербахче был без опеки при подаче с углового.

Еще 30 минут

Учитывая, что матч закончился вничью, как и первая игра, то команды ожидало дополнительное время – два тайма по 15 минут. В начале первого из них на поле вышел Караваев. Он заменил Кендзеру, таким образом на поле у ​​киевлян были только украинские футболисты.

Особый матч

Для Караваева этот матч был особенным тем, что он в свое время выступал за Фенербахче – провел половину сезона в аренде.

И именно Караваев стал автором победного гола в ворота Фенербахче. После прострела от Вивчаренко он мощно пробил. Голкипер достал мяч уже за линией ворот.

Динамо побеждает и выходит в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Там соперником киевлян будет австрийский Штурм.

Видео голов матча Фенербахче – Динамо