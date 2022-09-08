Бельгийская ложка дегтя: Динамо терпит горькое поражение от Фенербахче – видео голов

Киевляне были близки к ничьей в Стамбуле, однако гол Миши Батшуаи помог Фенербахче вырвать победу. "Бело-синие" с поражения стартуют в Лиге Европы.

Фенербахче – Динамо 2:1

Голы: Густаво Энрике, 35, Батшуаи, 90+2 – Цыганков, 64.

Динамо стартовало в групповом раунде Лиги Европы 2022-2023. Киевскому клубу пришлось стартовать против Фенербахче, с которым в этом году "бело-синие" уже играли, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча Фенербахче – Динамо

В 2 квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо смогло пройти турок. После нулевой ничьей "дома" киевляне обыграли "канареек" 2:1 в гостях. Впрочем, обе команды оказались именно в ЛЕ, где их пути снова пересеклись.

Впервые за долгое время в основе Динамо вышел Никита Бурда. Также после травмы восстановился Виктор Цыганков, в то время как на двух номинальных форвардов Беседина и Ваната Мирча Луческу не мог рассчитывать.

Фенербахче в первом тайме владел инициативой и закономерно вышел вперед. После углового от Росси выше всех соперников выпрыгнул Густаво Энрике, который головой пробил Бущана.

Видео гола Густаво Энрике:

Оптимистичный второй тайм с горькой концовкой

Динамо же начало предлагать контригру только после перерыва. Киевляне стали куда чаще бить в створ ворот Байындыра, тогда как Фенербахче бил в основном мимо.

В середине второго тайма подопечные Луческу нашли возможность восстановить паритет. После паса Буяльского мяч удачно лег на ногу Цыганкову, который точным выстрелом из-за пределов штрафной поразил ворота Фенербахче.

Видео гола Цыганкова:

"Канарейки" попытались вырвать победу, выпустив на поле несколько форвардов. Однако Динамо даже было поближе к голу, но в итоге все же позволило туркам достичь своего.

На второй компенсированной минуте защитники "бело-синих" забыли о Батшуае в своей площадке. Бельгиец в упор расстрелял Бущана и вырвал победу для своей команды.

Гол Миши Батшуаи:

В параллельном матче АЭК не сумел отобрать очки у Ренна (1:2), также пропустив в компенсированное время. В следующем туре киевляне примут в Кракове клуб из Ларнаки, тогда как Фенербахче поедет в гости к французам.