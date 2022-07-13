Приятная встреча легенды футбола и агента

Вадим Шаблий, агент Николая Матвиенко, выложил в своем инстаграмме совместное фото с легендой нидерландского футбола Классом-Яном Гунтеларом. В настоящее время бывший футболист является менеджером Аякса.

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Агент защитника сборной Украины провел встречу с представителем нидерландского клуба, интересующегося интересами Матвиенко. Возможно, стороны встретились, чтобы обсудить возможный трансфер центрбека.

Приятная встреча с легендой европейского футбола и топ-менеджером Аякса,

– подписал фото агент.



Гунтелар и Шаблий / Фото с инстаграммы агента

Интересно, что у Матвиенко будет возможность показать все во всей красе перед руководством нидерландской команды. Аякс 26 июля сыграет против Шахтера в товарищеском матче во время подготовки "горняков" к новому сезону.

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