Приятная встреча легенды футбола и агента
Вадим Шаблий, агент Николая Матвиенко, выложил в своем инстаграмме совместное фото с легендой нидерландского футбола Классом-Яном Гунтеларом. В настоящее время бывший футболист является менеджером Аякса.
Интересно узнать Шахтер определился с контрольными спаррингами во время подготовки к новому сезону
Агент защитника сборной Украины провел встречу с представителем нидерландского клуба, интересующегося интересами Матвиенко. Возможно, стороны встретились, чтобы обсудить возможный трансфер центрбека.
Приятная встреча с легендой европейского футбола и топ-менеджером Аякса,
– подписал фото агент.
Гунтелар и Шаблий / Фото с инстаграммы агента
Интересно, что у Матвиенко будет возможность показать все во всей красе перед руководством нидерландской команды. Аякс 26 июля сыграет против Шахтера в товарищеском матче во время подготовки "горняков" к новому сезону.
Что известно о карьере Николая Матвиенко в Шахтере
- 26-летний футболист, который может сыграть на любой позиции защитного звена команды. Матвиенко – воспитанник донецкого футбола.
- В прошлом сезоне, который из-за войны закончился досрочно, Матвиенко провел 23 матча, в которых отметился одним голом и ассистом.
- Его соглашение с горняками рассчитано до конца июня 2025 года. По данным Transfermarkt, цена футболиста составляет 11 миллионов евро.