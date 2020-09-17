Матч третьої ліги Нижньої Саксонії (Німеччина) запам'ятався курйозним випадком. Гравці команди "Ріпдорф/Мольцен II" протягом матчу дотримувались соціальної дистанції на полі через коронавірус.

У одному з турів чемпіонату "Ріпдорф/Мольцен II" зустрічався з "Хольденштедтом". Гравці останнього перед матчем контактували з хворими на коронавірус, тому гравці суперника вирішили не ризикувати та тримати дистанцію на футбольному полі під час матчу, інформує Goal.

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Через дистанцію голкіпер "Ріпдорф/Мольцен II" пропустив 37 "сухих" м'ячів. Хоча футболісти "Хольденштедта" до гри здали обов'язкові тести на коронавірус, які показали негативні результати, але з того часу не минуло ще 14 днів.

"Ріпдорф" попросив перенести матч на іншу дату, але отримало відмову. Тому, щоб не отримати штраф за неявку на матч вирішили вийти на футбольне поле, але з дотримання соціальної дистанції. Футболісти команди просто стежили за тим, як гравці суперника легко забивали м'ячі у їх ворота.

Поєдинок закінчився із рекордним рахунком 37:0.