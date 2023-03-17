Нидерландский соперник наколотил в ворота Анатолия Трубина семь мячей. "Горняки" ответили лишь голом престижа от Кевина Келси на 87-й минуте встречи. В итоге – 7:1, разгромная победа Фейенорда после 1:1 в Варшаве.

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Все логично

Статистический портал WhoScored выставил оценки футболистам за поединок. Логично, что самым плохим в матче стал голкипер дончан Трубин, который был вынужден семь раз вынимать мяч из сетки собственных владений. Оценка Анатолия самая низкая среди всех футболистов обоих коллективов – 4.8.

Чуть более высокую оценку получил фланговый защитник Шахтера Богдан Михайличенко – 5.0.

Автор единственного гола дончан Кевин Келси, вышедший на замену, получил оценку 6.8.

Лучшим в матче стал автор дубля в ворота "горняков" Оркун Кёкчу - 9.6 балла.



Фейеноорд – Шахтер: рейтинг игроков / Скриншот из WhoScored

Напомним, что донецкий Шахтер был единственным украинским клубом, оставшимся в еврокубках. Теперь у Украины нет представителей на европейской арене.

"Горняки" же могут сконцентрироваться на УПЛ, где недавно отобрали у Днепра-1 лидерство в турнирной таблице. Команда Игоря Йовичевича опережает днепрян на 3 балла – 39 против 36 у днепровского соперника.

Ближайший матч дончане проведут уже 19 марта против львовского Движения.