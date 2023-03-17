Нідерландський суперник наколотив у ворота Анатолія Трубіна сім м'ячів. Натомість "гірники" відповіли лише голом престижу від Кевіна Келсі на 87-й хвилині зустрічі. У підсумку – 7:1, розгромна перемога Феєнорда після 1:1 у Варшаві.
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Все логічно
Статистичний портал WhoScored виставив оцінки футболістам за поєдинок. Логічно, що найгіршим у матчі став голкіпер донеччан Трубін, який був змушений аж сім разів виймати м'яч із сітки власних володінь. Оцінка Анатолія найнижча серед усіх футболістів обох колективів – 4.8.
Трішки вищу оцінку отримав фланговий захисник Шахтаря Богдан Михайліченко – 5.0.
Автор єдиного голу донеччан Кевін Келсі, який вийшов на заміну, отримав оцінку 6.8.
Найкращим у матчі став автор дубля у ворота "гірників" Оркун Кьокчу – 9.6 бала.
Феєнорд – Шахтар: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored
Нагадаємо, що донецький Шахтар був єдиним українським клубом, який залишився у єврокубках. Тепер Україна не має представників на європейській арені.
"Гірники" ж можуть сконцентруватись на УПЛ, де нещодавно відібрали у Дніпра-1 лідерство у турнірній таблиці. Команда Ігоря Йовічевіча випереджає дніпрян на 3 бали – 39 проти 36-ти у дніпровського суперника.
Найближчий матч донеччани проведуть вже 19 березня проти львівського Руха.