Марсель – Феєнорд 0:0 (за двома матчами – 2:3)

Перша зустріч між цими командами подарувала уболівальникам гольову феєрію у вигляді п'яти голів. Феєнорд несподівано для усіх показав характер та здобув домашню перемогу з різницею в один гол – 2:3, пише 24 канал.

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Фанати з нетерпінням чекали на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій. Але поєдинок повністю розчарував глядачів. Французький клуб так і не зміг забити бодай один гол, який перевів гру у додаткові 15-хвилинні тайми. Але це за умови, якби суперник Марселя не забив жодного м'яча.

Обидві команди продемонстрували футбол не найвищого рівня. Про що свідчить рахунок матчу. Марсель та Феєнорд розписали суху мирову у Франції – 0:0.

Французи не змогли продемонструвати свої зуби та пролетіли повз фінал Ліги конференцій.

За те у другому півфіналі було багато боротьби. Головний арбітр зустрічі показав аж вісім жовтих карток.

Рома – Лестер 1:0 (за підсумками двох ігор – 2:1)

Гол: Ебрахам, 11

У першому матчі фінальний свисток судді зафіксував нічию з рахунком 1:1. Тому доля путівки у фінал єврокубкового турніру вирішувалась у матчі-відповіді.

Ебрахам вже на 11-й хвилині вивів Рому уперед – 1:0. Як не старались гості, але забити Лестеру так і не вдалось.

Рома здобула мінімальну перемогу вдома над "лисицями". Італійський клуб крокує у фінал Ліги конференцій. За підсумками двох півфіналів – 2:1. Жозе Моурінью вкотре довів усім, що є відмінним тактиком, який здатен зламати будь-яку схему суперника.

Важливо! Фінал Ліги конференцій відбудеться 25 травня 2022 року у Тирані (Албанія) на стадіоні "Ейр Албанія". У вирішальному протистоянні зійдуться Рома та Феєнорд. Саме ці клуби назавжди увійдуть в історію футболу. Один із них підійме кубок над головою у дебютному сезоні цього єврокубкового турніру.