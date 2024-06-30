Сборная Украины, несмотря на рекордное для себя количество очков на групповом этапе, вылетела из турнира. Однако игроки украинских клубов имели шанс показать себя, чтобы поспособствовать возможным летним трансферам.

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Какой клуб хочет подписать Бражка

Над трасфером молодого таланта Динамо раздумывает одна из самых титулованных команд Нидерландов – роттердамский Фейеноорд. Руководство клуба рассматривает Владимира Бражко как замену Матсу Вифферу, который вскоре покинет клуб.

В ближайшее время Фейеноорд планирует сделать официальное предложение Динамо по трансферу полузащитника. Сам Бражко положительно относится к возможности продолжить карьеру в Нидерландах.

Справка. В сезоне-2023/2024 Владимир Бражко сыграл 33 матча, включая Евро-2024, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что в групповом этапе Евро-2024 сборная Украины уступила Румынии (3:0), победила Словакию (2:1) и расписала ничью с Бельгией (0:0). Решающим фактором стала разница мячей.