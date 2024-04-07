Аякс в роли Шахтера: голландский гранд с треском проиграл 0:6 принципиальному сопернику

Фейеноорд второй раз за сезон уничтожил Аякс, не дав сопернику забить ни гола. Команда Арне Слота закрепилась на втором месте, тогда как Аякс выпал из топ-пятерки.

Фейеноорд – Аякс 6:0

Голы: Пайшау, 34, 66, Минтех, 35, 56, Ганцко, 45+1, Тимбер, 62.

В этом году амстердамский Аякс откровенно разочаровывает фанатов. Рекордсмен чемпионата Нидерландов по количеству чемпионств в начале сезона шел даже в зоне вылета, пишет 24 канал.

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Смяли принципиального оппонента

Впрочем, после смены тренера Аякс наладил игру и поднялся в топ-пятерку. Однако против принципиального оппонента Фейеноорда амстердамцы были бессильны. В первом круге роттердамцы выиграли на выезде со счетом 4:0.

А вот игра на стадионе Фейеноорда стала для команды Йона ван'т Схипа настоящим позором. Аякс был абсолютно инертным и за весь матч нанес всего один удар в сторону ворот.

Зато подопечные Слота нанесли аж 30 ударов, половину из которых – в створ ворот. Точными из них оказались шесть. Трижды Фейенорд забил в первом тайме, столько же – после перерыва.

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Это поражение отбросило Аякс на шестую строчку, а вот Фейеноорд закрепился на втором месте. Оно даст команде прямую путевку в основную сетку Лиги чемпионов. Впрочем, шансов на чемпионство у роттердамцев немного, за пять туров до финиша сезона расстояние от ПСВ составляет 9 очков.