Феєнорд – Аякс 6:0

Голи: Пайшау, 34, 66, Мінтех, 35, 56, Ганцко, 45+1, Тімбер, 62.

Цього року амстердамський Аякс відверто розчаровує фанатів. Рекордсмен чемпіонату Нідерландів за кількістю чемпіонств на початку сезону йшов навіть у зоні вильоту, пише 24 канал.

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Зім'яли принципового опонента

Втім після зміни тренера Аякс налагодив гру та піднявся у топ-п'ятірку. Проте проти принципового опонента Феєнорда амстердамці були безсилими. У першому колі роттердамці виграли на виїзді з рахунком 4:0.

А ось гра на стадіоні Феєнорда стала для команди Йона ван'т Схіпа справжньою ганьбою. Аякс був абсолютно інертним і за весь матч завдав всього одного удару у бік воріт.

Натомість підопічні Слота завдали аж 30 ударів, половину з яких – у ствір воріт. Точними з них виявились шість. Тричі Феєнорд забив у першому таймі, стільки ж – після перерви.

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Ця поразка відкинула Аякс на шосту сходинку, а ось Феєнорд закріпився на другому місці. Воно дасть команді пряму путівку в основну сітку Ліги чемпіонів. Втім шансів на чемпіонство у роттердамців небагато, за п'ять турів до фінішу сезону відстань від ПСВ складає 9 очок.