Позор Международной федерации фехтования: спортсменов из стран-агрессоров допустили к соревнованиям

Предательская политика Международного олимпийского комитета дала первые всходы. Фехтовальщиков из России и Беларуси допустили к международным соревнованиям.

Полномасштабная агрессия России против Украины обусловила введение санкций в отношении спортсменов из РФ и Беларуси. Впрочем, такая политика длилась всего неполный год.

Читайте также Лучший друг России и Путина: как президент МОК Томас Бах подыгрывает Кремлю

Спорт всегда являлся фактором пропаганды для России. Так что недопущение ее атлетов к международным соревнованиям болезненно ударило по самолюбию кровавого фюрера. Для того, чтобы восстановить статус кво в дело пошли деньги и коррумпированные связи российских олигархов, которые словно паутина оплели мировой спорт.

Фехтовальщиков из России и Беларуси допустили к соревнованиям

В январе 2023 года Международный олимпийский комитет предложил вернуть спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования. И вот мы уже имеем первый результат – фехтовальщики из стран-агрессоров получили "зеленый свет".

За допуск россиян и белорусов проголосовали члены Международной федерации фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе. За соответствующее решение проголосовали 89 членов, а против – 46.

Две попытки федерации фехтования Украины заблокировать решение не принесли результата.

Таким образом, россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях, начиная со второй половины апреля. Соответственно они будут представлены на чемпионате Европы и мира в 2023 году, а значит, пройдут квалификацию на Олимпийские игры-2024.

Напомним, что спортсмены из России и Беларуси были отстранены от соревнований FIE с марта прошлого года из-за войны в Украине в соответствии с рекомендациями МОК.

Вторжение в Украину также привело к тому, что российский олигарх Алишер Усманов был отстранен от должности президента FIE после того, как Евросоюз ввел против него санкции.

Однако связи и деньги приближенного к Путину олигарха сыграли свою роль.

Позиция Международного олимпийского комитета только способствовала возвращению россиян.