"Они что, ох***и": российская фехтовальщица выругалась после отказа украинки пожать ей руку

Фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожать руку россиянке Майе Гучмазовой. Та в ответ разразилась бранью и устроила настоящую истерику, передает 24 Канал.

Таким образом украинка повторила поступок Ольги Харлан, когда та отказалась здороваться с россиянкой Анной Смирновой в июле 2023-го. Что интересно, после скандала Международная федерация фехтования отменила правило обязательного рукопожатия между фехтовальщиками.

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Что сделала Кривицкая и как отреагировала Гучмазова на поступок

Елена Кривицкая, завершив поединок, кивнула организаторам и быстро ушла, даже не взглянув на соперницу. Майя Гучмазова долго указывала ей в спину саблей и спрашивала, почему с ней так поступили.

Бл***, ну почему она так! Ну почему им все можно! Они что – ох***?!

– кричала россиянка.

Интересно, что организаторы, которым она истерично высказывала претензии, пожимали плечами и указывали ей на дверь. Таким образом Гучмазова потерпела и моральное фиаско, и поражение в соревнованиях, ведь счет завершился 15:9 в пользу украинки.

Это произошло на Чемпионате Европы по фехтованию. Он начался 18 июня и продлится до 23 июня в швейцарском городе Базель.

Россиянка Гучмазова родилась во Владикавказе. Она представляет сборную Грузии с 2017 года. Ее соотечественники тоже возмущены поступком украинки и отмечают, что Кривицкая родилась в России. Но как фехтовальщица Елена сформировалась в Тернополе.