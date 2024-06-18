Таким чином українка повторила вчинок Ольги Харлан, коли та відмовилася вітатися з росіянкою Анною Смірновою в липні 2023-го. Що цікаво, після скандалу Міжнародна федерація фехтування скасувала правило обов'язкового рукостискання між фехтувальниками.

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Що зробила Кривицька і як відреагувала Гучмазова на вчинок

Олена Кривицька, завершивши поєдинок, кивнула організаторам і швидко пішла, навіть не глянувши на суперницю. Мая Гучмазова довго вказувала їй у спину шаблею та запитувала, чому з нею так вчинили.

Бл***, ну чому вона так! Ну чому їм усе можна! Вони що – ох***?!

– кричала росіянка.

Цікаво, що організатори, яким вона істерично висловлювала претензії, стенали плечима та вказували їй на двері. Таким чином Гучмазова зазнала і морального фіаско, і поразки в змаганнях, адже рахунок завершився 15:9 на користь українки.

Це сталося на Чемпіонаті Європи з фехтування. Він почався 18 червня і триватиме до 23 червня у швейцарському місті Базель.

Росіянка Гучмазова народилася у Владикавказі. Вона представляє збірну Грузії з 2017 року. Її співвітчизники теж обурені вчинком українки і наголошують, що Кривицька народилася в Росії. Але як фехтувальниця Олена сформувалася в Тернополі.