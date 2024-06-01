Павший воин на передовой был пилотом дронов. К сожалению, с последнего боевого задания он вернулся на щите.
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Невосполнимая потеря
В гражданской жизни украинский защитник работал тренером одного из столичных фитнес-клубов. Он был мастером спорта по спортивной гимнастике и даже во время службы продолжал заниматься любимым делом.
Об ужасном известии сообщила его жена Диана. Она сделала несколько записей о своем муже и опубликовала видео с воином, каким его запомнят близкие.
Самое важное для меня, чтобы моего мужа помнили как можно дольше. Мастер спорта по спортивной гимнастике, тренер, пилот fpv. Вечная память и любовь,
– написала Черникова.
Смотрите видео-воспоминание о Константине Черникове
Отметим, что у Константина Черникова осталась жена и дочь. Побратимы собирают средства на авто от павшего воина, чтобы его вклад в украинскую победу продолжался и после гибели. Задонатить можно по ссылке.