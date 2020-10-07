Феєрія "Зорі" на трансферному ринку: клуб підсилився вихованцем "Шахтар" з Європи
Луганська "Зоря" продовжує підсилювати склад перед матчами у груповому етапі Ліги Європи. Черговим новачком команди став півзахисник Сергій Гринь, який є вихованцем донецького футболу.
Гравець підписав контракт на 2,5 роки. Гринь виступатиме за "Зорю" із "50" номером на спині. Про підсилення складу повідомила пресслужба луганського клубу.
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26-річний повернувся в УПЛ після виступів в чемпіонаті Данії за "Вайле", у який перейшов у січні 2019 року. Угода півзахисника діяла лише під час виступів команди у Суперлізі, але клуб не зумів залишитись у елітному дивізіоні та вилетів. Але Сергій Гринь вирішив перепідписати контракт з клубом.
У вересні 2020 року клуб з Данії оголосив про розірвання угоди з українським легіонером.
Кар'єра Гриня в УПЛ
- Гринь – вихованець донецького "Шахтаря". Сезон-2014/15 провів в оренді у "Маріуполі". Був визнаний найкращим молодим футболістом України до 21 року в конкурсі "Золотий талант України".
- Після закінчення угоди повернувся у донецьку команду, але вже у 2016 році знову прибув у розташування "Маріуполя". На початку вересня того ж року на умовах оренди офіційно став гравцем донецького "Олімпіка", де провів наступний сезон.
- Далі у його кар'єрі були виступи за рівненський "Верес" та першоліговий "Арсенал" із Києва.
- У січні 2019 року українець перейшов у данську команду "Вайле".
- Має досвід виступів за різні за віком збірні України, але у головну команду не викликався.