Луганська "Зоря" продовжує підсилювати склад перед матчами у груповому етапі Ліги Європи. Черговим новачком команди став півзахисник Сергій Гринь, який є вихованцем донецького футболу.

Гравець підписав контракт на 2,5 роки. Гринь виступатиме за "Зорю" із "50" номером на спині. Про підсилення складу повідомила пресслужба луганського клубу.

До теми: "Зоря" безкоштовно орендувала молодого футболіста з "Фенербахче"

26-річний повернувся в УПЛ після виступів в чемпіонаті Данії за "Вайле", у який перейшов у січні 2019 року. Угода півзахисника діяла лише під час виступів команди у Суперлізі, але клуб не зумів залишитись у елітному дивізіоні та вилетів. Але Сергій Гринь вирішив перепідписати контракт з клубом.

У вересні 2020 року клуб з Данії оголосив про розірвання угоди з українським легіонером.

Кар'єра Гриня в УПЛ