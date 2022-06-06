Феерия украинки продолжается: видео победного прыжка Магучих на Бриллиантовой лиге

Ярослава Магучих второй раз подряд стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги. Украинская прыгунья в высоту покорила планку в Рабате (Марокко).

На этот прыжок можно смотреть вечно

20-летняя украинская легкоатлетка продолжает покорять не только планку, но мировые вершины. Ярослава Магучих не оставила шансов соперницам на победу, сообщает 24 канал.

Больше о соревнованиях Магучих оформила "золотой дубль" на Бриллиантовой лиге, Геращенко стала второй в Марокко.

Уроженка Днепра была одной из трех украинок, выступавших в Рабате по прыжкам в высоту. Ярослава стала единственной легкоатлеткой, покорившей планку на высоте 1.96 и автоматически оформившей досрочную победу.

На это украинка не остановилась. Ярослава уже в статусе победительницы этапа Бриллиантовой лиги повысила планку на 2.01 метра, но не взяла эту высоту. На победный скачок Ярославы можно смотреть вечно.

Ярослава Магучих во второй раз поднимается на первую строчку пьедестала на втором этапе Бриллиантовой лиги. В американском Юджине украинка стала триумфатором с лучшим результатом сезона в мире – два метра.

Видео победного прыжка Ярославы Магучих

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