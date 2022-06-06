Феерия украинки продолжается: видео победного прыжка Магучих на Бриллиантовой лиге
Ярослава Магучих второй раз подряд стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги. Украинская прыгунья в высоту покорила планку в Рабате (Марокко).
На этот прыжок можно смотреть вечно
20-летняя украинская легкоатлетка продолжает покорять не только планку, но мировые вершины. Ярослава Магучих не оставила шансов соперницам на победу, сообщает 24 канал.
Больше о соревнованиях Магучих оформила "золотой дубль" на Бриллиантовой лиге, Геращенко стала второй в Марокко.
Уроженка Днепра была одной из трех украинок, выступавших в Рабате по прыжкам в высоту. Ярослава стала единственной легкоатлеткой, покорившей планку на высоте 1.96 и автоматически оформившей досрочную победу.
На это украинка не остановилась. Ярослава уже в статусе победительницы этапа Бриллиантовой лиги повысила планку на 2.01 метра, но не взяла эту высоту. На победный скачок Ярославы можно смотреть вечно.Интересно! Ярослава Магучих во второй раз поднимается на первую строчку пьедестала на втором этапе Бриллиантовой лиги. В американском Юджине украинка стала триумфатором с лучшим результатом сезона в мире – два метра.
Видео победного прыжка Ярославы Магучих
Как прыжки в высоту боролись за награды
- В прыжках в высоту у Украины было самое крупное представительство. Сразу три украинки соревновались за награды – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Последняя как раз первой прекратила для себя соревнование. Юлия не смогла взять 1.90 и с результатом 1.85 стала только седьмой. Пока не самое лучшее начало сезона для Юлии, но все еще впереди.
- Куда лучше дела в секторе обстояли у Геращенко. Ирина до последнего претендовала на "золото", но планка на высоте 1.96 метра в тот день была не по силам легкоатлетке. Геращенко с 1.93 получила "серебро", хотя австралийка, занявшая третью позицию, имела одинаковый результат с украинкой. Однако Ирина опередила ее по меньшему количеству попыток.
- Как уже отмечалось выше в тексте, Ярослава единственной покорила 1.96 и оформила победу. Магучих хотела улучшить результат до 2.01, но не в этот раз.