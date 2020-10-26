Нападник Орест Кузик долучився до розгрому від суперника, забивши дебютний гол у Кіпрі. Результативний удар українця дозволив головному наставнику "Пафоса" Дмитру Михайленку здобути першу перемогу на посаді тренера кіпрського клубу.

У 8-му турі чемпіонату Кіпру "Пафос" вдома приймав "Карміотіс". Цей матч запам'ятався двома дебютами та впевненою грою українського голкіпера, пише 24 канал.

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Феєрія українців у Кіпрі

Цей матч став першим для Дмитра Михайленка на посаді головного тренера "Пафоса". За рахунку 1:0 25-річний півзахисник Кузик забив дебютний гол за кіпрський клуб. Орест отримав передачу з флангу, якому потрібно було лише переграти голкіпера суперника, що чудово вдалось зробити українцю – 2:0. Український наставник не стримував емоцій після забитого м'яча свого підопічного.

Але гол українського легіонера не став останнім. Остаточний рахунок зустрічі 3:0 на користь "Пафоса".

"Сухий" матч вніс до свого активу ексголкіпер київського "Динамо" Артур Рудько.

Гол Ореста Кузика дивіться відео