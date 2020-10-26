Украинский легионер "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов в прошлом матче забил гол, а в следующем поединке отметился не менее красивым ассистом. Украинец помог бельгийцам одержать победу впервые за 8 встреч.

В рамках 10-го тура "Сент-Трюйден" Филиппова на своем поле принимал "Стандарт". Первый тайм команды провели в равной игре, но на 37-й минуте хозяева таки вышли вперед в счете. Именно в первом результативном ударе участие принял украинский нападающий, пишет 24 канал.

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Ассист Филиппова

Александр из глубины выполнил ювелирную скрытую передачу пяткой в штрафную, где момент удачно использовал Дюкан Назон – 1:0.

Во втором тайме красивый мяч забил Де Риддер, который закрепив преимущество хозяев и установил окончательный счет – 2:0.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи 2:0. "Сент-Трюйден" одержал победу впервые за последние восемь матчей. В последний раз бельгийцев праздновали успех еще в августе, когда обыграли "Гент". Команда Александра Филиппова находится на 14 месте, в их активе 9 очков.

В предыдущей игре Филиппов забил свой первый гол за бельгийскую команду.

Первый гол "Сент-Трюйдена" смотрите видео