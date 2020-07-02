23-річний нападник Артем Довбик, який виступає на правах оренди у "Сендерйюск" став володарем кубка Данії. Гості контролювали хід поєдинку та здобули впевнену перемогу у фіналі.

"Ольборг" приймав "Сендерйюск" у рамках фінального матчу Кубка Данії, пише 24 канал.

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Сенсаційна перемога

Першу частину матчу контролювали гості. Саме вони змогли відкрити рахунок на 38-й хвилині завдяки влучному удару Якобсена. Після перерви автор голу оформив дубль.

З 65-ї хвилини "Сендерйюск" грав у меншості, але це не стало перешкодою святкувати успіх у матчі – 2:0.

Український форвард Артем Довбик так і не вийшов на футбольне поле. Проте, українець зіграв у п'яти матчах за "Сендерйюск" і двічі засмучував голкіперів.

Для клубу це перший виграний національний кубок в історії. Раніше "Сендерйюск" міг похвалитися лише титулом віцечемпіона Данії за підсумками сезону 2015/16.

Права на форварда належать "Мідтьюлланду", але український нападник грає за "Сендерюске" на правах оренди для отримання ігрової практики. У цьому сезоні Довбик провів 22 матчі за "Сендерйюск", забив чотири м'ячі і зробив один асист.

Додамо, що Довбик є ексгравцем дніпровського "Дніпра" у 2015/18 роках.