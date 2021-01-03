В рамках 16-го тура Суперлиги Турции Коньяспор Артема Кравца встречался на выезде с Хатайспором, пишет 24 канал.

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Очередной гол Кравца

На 33-й минуте гости открыли счет благодаря точному удару украинского нападающего. Форвард откликнулся на передачу во вратарскую площадку и без проблем ударом головой прошил сетку ворот – 0:1.

Еще до перерыва хозяева сравняли счет. Голом отметился Бупендза. Команды ушли при равном счете на табло местного стадиона.

В середине второй 45-минутки Хатайспор вышел вперед. Дубль оформил Бупендза, установив окончательный счет встречи – 2:1 в пользу Хатайспора. Отметим, что в добавленное арбитром время гости таки забили, но их гол был отменен из-за офсайда.

Кравец провел на поле весь поединок. Этот результативный удар стал шестым для украинца в 10 сыгранных матчах.

После поражения Коньяспор располагается в середине таблицы – 11 место и 19 очков. Ситуация Хатайспора лучше – 5 строчка и 27 пунктов.

Гол Артема Кравца смотрите видео