Український воротар Андрій Лунін знову став героєм "Ов'єдо". Голкіпер провів черговий "сухий" матч, що допомогло "Ов'єдо" зберегти прописку в Сегунді – другому за значущістю футбольному дивізіоні в Іспанії.

У 41-му турі Сегунди "Реал Ов'єдо" обіграв аутсайдера турнірної таблиці – "Расінг". Команда українця здобула перемогу 1:0, інформує 24 канал.

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Андрій Лунін провів повний матч, в якому не пропустив жодного гола.

Лунін найкращий у матчі

Андрій став найкращим гравцем матчу за даними SofaScore. Лунін пропустив м'яч на 9-й хвилині, але його скасували після перегляду повтору VAR.

Від порталу SofaScore українець отримав 7,5 балів.

У цій зустрічі Андрій зробив 2 сейви та одного разу успішно зіграв поза штрафним майданчиком.

Дивіться відеоогляд матчу

21-річний Лунін зіграв 6-й матч на нуль у сезоні. У його пасиві 18 пропущених у 19 зустрічах. "Ов'єдо" завдяки перемозі гарантував збереження прописки в Сегунді.