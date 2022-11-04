Единственный и победный гол в составе нидерландского клуба забил Сантьяго Хименес. Поединок гости из Италии доигрывали в меньшинстве. Удаление получил 17-летний Лука Ромеро.

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Сарри: Понятно, что это раздражает

После встречи главный тренер Лацио Маурицио Сарри посетовал на диких болельщиков соперника. Фанаты Фейенорда бросали в запасных игроков итальянской команды пакеты с мочой.

С трибун на скамейку запасных бросали пакетики с мочой. Понятно, что это раздражает,

– заявил Сарри.

Таким выходкам болельщиков не место в футболе.

Наставник "орлов" не захотел комментировать действия рефери, но тонко намекнул, что остался недоволен судейством.

"Игровые моменты? Я даже не хочу начинать с рефери. Один футболист 7 или 8 раз фолил сзади против наших игроков, но желтые раздали почти всей нашей команде. А когда нам забили гол, то игроки Фейенорда дважды нарушили правила. Сначала сфолили на Маттео Канчельери прямо рядом со мной, а затем Патрика толкнули в спину. Ожидал, что арбитр как минимум пересмотрит VAR", – рассказал тренер Лацио.