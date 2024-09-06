В этот день на летней Паралимпиаде-2024 в Париже будет разыграно 22 комплекта наград в 12 видах спорта. Украину представят 15 спортсменов в 4 дисциплинах, пишет 24 канал.
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Девятый соревновательный день Паралимпиады-2024
Украинские параатлеты примут участие в соревнованиях по плаванию, фехтованию на колясках, шоссейному велоспорту и легкой атлетике. Отметим, что национальная команда очень успешно выступает на Паралимпийских играх-2024 и имеет 61 медаль.
- 10:00. Фехтование на колясках – мужчины, шпага А, 1/16 финала (Манько)
- 10:30. Шоссейный велоспорт – мужчины, групповая гонка, С4-5 (Дементьев)
- 10:40. Фехтование на колясках – мужчины, шпага В, 1/8 финала (Дацко, Науменко)
- 10:45. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Семененко)
- 11:01. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)
- 11:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)
- 11:54. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Паламарчук)
- 11:59. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Остапченко)
- 12:00. Настольный теннис – мужчины, одиночный разряд, полуфинал, класс 8 (Николенко, Дидух)
- 12:09. Легкая атлетика – женщины, 1500 метров, Т20 (Данилина)
- 12:19. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)
- 12:24. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)
- 12:58. Легкая атлетика – мужчины, метание диска, F37 (Жабняк)
Где смотреть онлайн-трансляцию Паралимпиады-2024
Официальный транслятор Паралимпийских игр-2024 в Украине – Суспільне. Болельщики могут посмотреть соревнования на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция соревнований Паралимпиады-2024 6 сентября
Фехтование на колясках
Новый соревновательный день для украинской сборной начнется в 10:00 по киевскому времени.
Украинский парафехтовальщик Артем Манько встретится с канадцем Раяном Раусселом в 1/16 финала турнира на шпагах.