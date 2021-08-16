Легенда тенісу чекає на операцію

40-річний досвідчений тенісист Роджер Федерер радився з лікарями щодо свого коліна. Після довгих розмов сторони прийшли до висновку, що швейцарцю необхідно лягти на операційний стіл.

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Про це Роджер повідомив у себе в інстаграмі, записавши звернення до усіх прихильників. Легенда тенісу сподівається, що все мине вдало і скоро фанати знову побачать його на тенісному корті.

Через травму Федерер достроково завершив виступи у цьому сезоні та пропустить US Open.

Після Вімблдону мені довелося непросто. Я багато радився з лікарями щодо мого коліна. На жаль, вони повідомили, що мені необхідна операція. Я вирішив її зробити. Мені потрібно декілька місяців на відновлення, але я хочу бути здоровим. Сподіваюся, що я ще повернуся,

– розповів спортсмен.

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