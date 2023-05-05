Минспорта лишил федерацию подводного спорта статуса национальной из-за фото с россиянкой

В скандальную ситуацию попали вице-президент федерации подводного спорта Украины и его супруга. Министерство молодежи и спорта строго наказало организацию за опрометчивое фото с представительницей страны-агрессорки.

В начале апреля в Белграде прошла Генеральная Ассамблея Международной федерации подводного спорта (CMAS). На ней организация прислушивалась к рекомендаций МОК и фактически вернула в соревнования российских и белорусских спортсменов.

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Братание с россиянами на фоне войны в Украине

Нашу страну на Генассамблее представляла супруга вице-президента федерации подводного спорта Украины Станислава Предка Ирина. Во время официальных мероприятий она фотографировалась с россиянкой Анной Аржановой – президентом CMAS.

Такие теплые отношения с представителем страны-агрессорки не остались без внимания Министерства молодежи и спорта. Комиссия ведомства приняла решение лишить Федерацию подводного спорта Украины статус национальной.

Для этого Минспорта воспользовался основанием о "нарушении (неисполнении) условий договора о сотрудничестве". В частности, отмечается, что "федерация обязана выполнять требования законодательства Украины и обеспечивает такое же выполнение от руководящих органов федерации". Доказательством нарушения являлось общее фото представителя Украины вместе с россиянкой.

Минспорта открывает "ящик Пандоры"

Федерация подводного спорта Украины не согласна с решением ведомства и будет обжаловать лишение статуса в суде.

Президент федерации легкой атлетики Украины, юрист Евгений Пронин считает, что фотография не могла быть достаточным основанием для лишения статуса национальной. Таким образом государство вмешивается в автономную работу федерации и в ручном режиме решает ее судьбу. Ведь подобные общие фотографии есть у многих спортивных чиновников, которых теперь можно держать на крючке.

Таким образом, министерство открывает "ящик Пандоры", и можно найти другие федерации, где могли быть фотографии с россиянами и белорусами, и лишать их статуса национальной. К примеру, Вадим Гутцайт – много фотографий, где он со Станиславом Поздняковым, президентом Олимпийского комитета РФ. Также Гутцайт является членом Исполкома Международной федерации фехтования, где есть фотографии его с россиянами, возможно, с белорусами,

– заявил Пронин.

Не слишком убедительные оправдания федерации

В федерации подводного спорта тоже отреагировали на решение Минспорта, назвав фотографию случайностью, а поездка супруги вице-президента вообще была приватной.

"Это атака на украинскую федерацию от конкурентов, которые хотят ее возглавить. На самом деле, никакого братания с россиянкой не было.

Ирина Предко была там как частное лицо и поехала в Белград за свой счет. Один из спортсменов, узнав, что она находится в ЕС, попросил донести мнение украинцев. Ирина Предко выступила с жесткой речью, требующей дисквалификации россиян и белорусов.

То же фото – случайность. Украинка фотографировалась с генсеком федерации и одной знакомой, и к ним неожиданно присоединилась Аржанова. В конце концов хочу отметить, что последняя уже 12 лет живет в Испании, публично осуждала вторжение России и даже призвала отстранить российских и белорусских спортсменов. А теперь Совет директоров CMAS допустил их только потому, что Международный олимпийский комитет принял такое решение", – прокомментировала председатель спортивного комитета федерации Наталья Чекоданова.

Молчаливая позиция федерации по возвращению россиян

Однако есть другая сторона медали. По информации спортивного юриста Юрия Юрченко, федерация подводного спорта давно подыгрывает России.

"Наша федерация применила хитрый трюк. Она отправила в Белград частное лицо, зная, что в Украине официального представителя могут наказать за братание с Россией. Для того чтобы бороться, президенту нашей федерации нужно было ездить на все международные мероприятия, а не отсиживаться в Украине .

И вообще не вижу никаких доказательств того, что после начала полномасштабного вторжения наша федерация что-то делала для отстранения российских спортсменов от соревнований. Вижу полное бездействие и вижу его результат – допуск россиян к соревнованиям. По большому счету, это молчаливое согласие", – цитирует Юрченко издание Экспресс.

Понятно, что фотографироваться с россиянами во время полномасштабной войны, когда ежедневно губниут украинцы являются неприемлемым поступком. Однако не превысило ли свои полномочия Министерство молодежи и спорта – должны выяснить юристы.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины в апреле издало приказ, согласно которому украинцам запрещается соперничать со спортсменами стран-агрессоров. Если спортивные федерации нарушат решение Правительства и приказ Министерства, тогда Минмолодежьспорт сможет рассмотреть вопрос о лишении статуса национального и расторжении соглашения с такой спортивной федерацией.