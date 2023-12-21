Суд признал правоту Суперлиги и злоупотребление своими обязанностями руководящих футбольных органов ФИФА и УЕФА. Решение было принято в пользу клубов, желающих играть в единой Суперлиге. Хотя раньше УЕФА и ФИФА угрожали таким клубам-инициаторам дисквалификацией.

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Какова была реакция УЕФА

Теперь команды могут спокойно выдохнуть. Они не получат санкций и могут организовывать турнир не под эгидой организации.

Реакцию УЕФА не требовалось долго ждать. Футбольный орган прокомментировал вердикт суда и заверил, что УЕФА принимает во внимание это решение по делу по Суперлиге.

"Это решение не означает одобрения или признания так называемой "суперлиги". Оно скорее подчеркивает имеющийся ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года", – прокомментировано в заявлении.

В УЕФА добавили, что его руководящий орган полностью уверен в надежности своих новых правил, которые соответствуют законам и нормам в Европе. По ее словам, УЕФА по-прежнему будет отстаивать футбольную пирамиду, которая будет служить широким интересам общества.

Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами. Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами,

– говорится в официальном заявлении УЕФА.

Решение суда снова подняло тему Суперлиги с новым пылом. На это уже начали реагировать клубы, желающие выступать в этом турнире. Уже даже объявили формат Суперлиги, сформированной из 64 команд.

Напомним! Среди клубов, которые были за создание Суперлиги, целая гора европейских топов – МЮ, МанСити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Реал, Тоттенхэм, Ювентус, Барселона, Атлетико, Милан и Интер.