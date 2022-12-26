В России обвинили федерацию фигурного катания Украины в "нацизме" и "экстремизме"

Скандальная ситуация возникла в мире фигурного катания. Российскую фигуристку Анну Щербакову номинировать на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards.

Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФК) мгновенно отреагировала на такую удивительную номинантку на премию. Как человек, представляющий страну-агрессора, может претендовать вообще на какую-то награду или награду на международном уровне, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Стоит прочесть В России думают, что это жест поддержки войны: Ибрагимович поздравил с Рождеством с помощью большой "Z"

Свищев: Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU

Украинская сторона обратилась к ISU с просьбой исключить Анну Щербакову из списка номинантов.

После чего в России начало "подгорать" из-за этой ситуации. Главу комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и по делам молодежи Дмитрия Свищева возмутило обращение украинской Федерации.

Россияне не понимают причины возможного исключения Щербаковой из списка претенденток на мировую премию. Россия обвинила украинцев в "нацизме" и "экстремизме". Свищев уверен, что их фигуристка заслуженно попала в рейтинг номинанток, а ISU не должна исключать россиянку только из-за ее гражданства.

А каковы причины подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова – россиянка, это уже пахнет нацизмом и экстремизмом. ISU следует принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации. Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра этого решения быть не может,

– сказал Свищев.

Кто такая Анна Щербакова