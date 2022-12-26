Українська федерація фігурного катання на ковзанах (УФФК) миттєво відреагувала на таку дивну номінантку на премію. Як людина, яка представляє країну-агресора може претендувати взагалі на якусь відзнаку чи нагороду на міжнародному рівні, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Свіщов: Щербакова заслужено стала номінантом на премію ISU

Українська сторона звернулась до ISU з проханням виключити Анну Щербакову зі список номінанток.

Після чого на Росії почало підгорати через цю ситуацію. Голову комітету Державної думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і в справах молоді Дмітрія Свіщова обурило звернення української Федерації.

Росіяни не розуміють причину можливого виключення Щербакової зі списку претенденток на світову премію. Росія звинуватила українців у "нацизмі" та "екстремізмі". Свіщов впевнений, що їх фігуристка цілком заслужено потрапила у рейтинг номінанток, а ISU не повинна виключати росіянку лише через її громадянство.

А які причини має подібна вимога з боку української федерації? Якщо справа тільки в тому, що Щербакова – росіянка, то це вже пахне нацизмом і екстремізмом. ISU потрібно вживати жорстких заходів до національних федерацій, які намагаються використати подібні методи дискримінації. Щербакова заслужено стала номінантом на премію ISU, і жодного безпідставного перегляду цього рішення бути не може,

– сказав Свіщов.

Хто така Анна Щербакова