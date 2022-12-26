Українська федерація фігурного катання на ковзанах (УФФК) миттєво відреагувала на таку дивну номінантку на премію. Як людина, яка представляє країну-агресора може претендувати взагалі на якусь відзнаку чи нагороду на міжнародному рівні, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.
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Свіщов: Щербакова заслужено стала номінантом на премію ISU
Українська сторона звернулась до ISU з проханням виключити Анну Щербакову зі список номінанток.
Після чого на Росії почало підгорати через цю ситуацію. Голову комітету Державної думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і в справах молоді Дмітрія Свіщова обурило звернення української Федерації.
Росіяни не розуміють причину можливого виключення Щербакової зі списку претенденток на світову премію. Росія звинуватила українців у "нацизмі" та "екстремізмі". Свіщов впевнений, що їх фігуристка цілком заслужено потрапила у рейтинг номінанток, а ISU не повинна виключати росіянку лише через її громадянство.
А які причини має подібна вимога з боку української федерації? Якщо справа тільки в тому, що Щербакова – росіянка, то це вже пахне нацизмом і екстремізмом. ISU потрібно вживати жорстких заходів до національних федерацій, які намагаються використати подібні методи дискримінації. Щербакова заслужено стала номінантом на премію ISU, і жодного безпідставного перегляду цього рішення бути не може,
– сказав Свіщов.
Хто така Анна Щербакова
- 18-річна російська фігуристка, яка у Пекіні-2022 стала олімпійською чемпіонкою в одиночному катанні.
- Росіянка стала чемпіонкою світу-2021 у шведському Стокгольмі.
- У її активі два "срібла" чемпіонату Європи (у 2020 та 2022 році).
- Багаторазова чемпіонка та призерка Всеросійських змагань.
- Анна Щербакова стала першою дорослою фігуристкою в історії, яка виконала четверний лутц на змаганнях під егідою Міжнародного союзу ковзанярів, а також перша в історії, яка виконала два четверні лутци в одній програмі.