Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФК) мгновенно отреагировала на такую удивительную номинантку на премию. Как человек, представляющий страну-агрессора, может претендовать вообще на какую-то награду или награду на международном уровне, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Свищев: Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU

Украинская сторона обратилась к ISU с просьбой исключить Анну Щербакову из списка номинантов.

После чего в России начало "подгорать" из-за этой ситуации. Главу комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и по делам молодежи Дмитрия Свищева возмутило обращение украинской Федерации.

Россияне не понимают причины возможного исключения Щербаковой из списка претенденток на мировую премию. Россия обвинила украинцев в "нацизме" и "экстремизме". Свищев уверен, что их фигуристка заслуженно попала в рейтинг номинанток, а ISU не должна исключать россиянку только из-за ее гражданства.

А каковы причины подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова – россиянка, это уже пахнет нацизмом и экстремизмом. ISU следует принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации. Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра этого решения быть не может,

– сказал Свищев.

Кто такая Анна Щербакова