Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФК) мгновенно отреагировала на такую удивительную номинантку на премию. Как человек, представляющий страну-агрессора, может претендовать вообще на какую-то награду или награду на международном уровне, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Свищев: Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU
Украинская сторона обратилась к ISU с просьбой исключить Анну Щербакову из списка номинантов.
После чего в России начало "подгорать" из-за этой ситуации. Главу комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и по делам молодежи Дмитрия Свищева возмутило обращение украинской Федерации.
Россияне не понимают причины возможного исключения Щербаковой из списка претенденток на мировую премию. Россия обвинила украинцев в "нацизме" и "экстремизме". Свищев уверен, что их фигуристка заслуженно попала в рейтинг номинанток, а ISU не должна исключать россиянку только из-за ее гражданства.
А каковы причины подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова – россиянка, это уже пахнет нацизмом и экстремизмом. ISU следует принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации. Щербакова заслуженно стала номинантом на премию ISU, и никакого безосновательного пересмотра этого решения быть не может,
– сказал Свищев.
Кто такая Анна Щербакова
- 18-летняя российская фигуристка, ставшая в Пекине-2022 олимпийской чемпионкой в одиночном катании.
- Россиянка стала чемпионкой мира-2021 в шведском Стокгольме.
- В ее активе два "серебра" чемпионата Европы (в 2020 и 2022 году).
- Многократная чемпионка и призер Всероссийских соревнований.
- Анна Щербакова стала первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившей четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, выполнившая два четверных лутца в одной программе.