Федерация фехтования Украины объяснила, почему украинки не выступили на ЧМ в шпаге

В Милане 22 июля стартовал чемпионат мира по фехтованию. Он также является одним из отборочных соревнований на Олимпиаду-2024.

В преддверии старта ЧМ состоялась целая эпопея по поводу участия украинских фехтовальщиц на нем. Наши спортсменки, за день до начала турнира, неожиданно появились в заявке на индивидуальные соревнования, несмотря на присутствие там россиянок, но так и не выступят там.

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Пытались помочь спортсменкам

Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева в последний момент исчезли из списка так же быстро, как появились в нем. Федерация фехтования Украины прокомментировала последние события и объяснила, что это было.

Наши спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, где будут соревноваться российские и белорусские спортсмены в соответствии с приказом Министерства спорта по этому поводу. При этом мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соревноваться и до последнего стараемся сохранять их шансы на участие. Отсутствие спортсмена в заявке делает невозможным его участие даже в случае отсутствия российских и белорусских спортсменов.

– сказано в заявлении.

Таким образом, из-за присутствия в индивидуальных соревнованиях россиянок Яны Бекмурзовой и Полины Хаэртиновой, украинки будут пропускать соревнования, а выступят только в командных соревнованиях, к которым спортсменки из стран-агрессорок недопущены.