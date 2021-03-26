Федерация баскетбола обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг арены в Южном
Представители территориальной общины Южного обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить целостность физкультурно-спортивного комплекса "Олимп".
Источник:ФБУ
Что случилось с комплексом
Объект оказался под угрозой уничтожения из-за его разъединения на отдельные подразделения, которые инициирует владелец комплекса – Фонд госимущества Украины и руководство Одесского припортового завода.
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Президент ФБУ Михаил Бродский призвал главу государства помочь в решении конфликта.
"Уже много лет мощности комплекса используются для проведения домашних игр баскетбольного клуба "Химик" в рамках чемпионата и Кубка Украины, международных соревнований, отборочных игр на чемпионат Европы, учебно-тренировочных сборов сборных команд разных возрастных групп", – напомнил глава ФБУ.
Письмо от ФБУ:
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