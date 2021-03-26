Федерація баскетболу звернулася до Зеленського через скандал навколо арени в Южному
Представники територіальної громади Южного звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням зберегти цілісність фізкультурно-спортивного комплексу "Олімп".
Джерело:ФБУ
Що трапилося з комплексом
Об'єкт виявився під загрозою знищення через його роз'єднання на окремі підрозділи, які ініціює власник комплексу – Фонд держмайна України і керівництво Одеського припортового заводу.
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Президент ФБУ Михайло Бродський закликав главу держави допомогти у вирішенні конфлікту.
"Уже багато років потужності комплексу використовуються для проведення домашніх ігор баскетбольного клубу" Хімік "в рамках чемпіонату і Кубка України, міжнародних змагань, відбіркових ігор на чемпіонат Європи, навчально-тренувальних зборів збірних команд різних вікових груп", – нагадав глава ФБУ.
Лист від ФБУ:
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