"Есть люди, готовые помогать Шевченко": легенда Карпат о выборах президента УАФ

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий высказался по поводу будущих изменений в УАФ. Ожидается, что отечественный футбол возглавит обладатель "Золотого мяча" 2004 года.

В конце января 2024 года Украинская ассоциация футбола может получить нового президента. Почти со стопроцентной уверенностью можно говорить, что на внеочередном Конгрессе выберут легендарного футболиста и экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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Федецкий: Шевченко должен заходить со своей командой

Артем Федецкого в свое время поиграл вместе с Андреем Шевченко в составе сборной Украины. Также экс-игрок Карпат вызывался в лагерь "сине-желтых", когда Андрей Николаевич возглавил команду.

Федецкий поделился своими ожиданиями от избрания нового президента УАФ. По мнению 38-летнего экс-футболиста, Шевченко может принести пользу украинскому футболу еще в одном качестве.

Понятно, что Шевченко – это авторитетный человек. Он зарекомендовал себя, прежде всего, как футболист, как одна из самых звездных современностей, не только в Украине. А попытается ли серьезно изменить весь этот механизм… Если он заходит, он должен заходить со своей командой. Совершенно новой и амбициозной командой. С теми людьми, в которых он уверен, что будут работать во благо украинского футбола. О чем-то другом не может быть и речи,

– сказал Федецкий.

По словам Федецкого, Шевченко должен прийти с новыми идеями и командой, которая сможет их реализовать. По итогам работы можно будет сделать вывод об эффективности Шевченко как функционера.

"Есть определенный срок. Команда отработала – и что она выполнила, а что нет. Должен осуществляться аудит результата работы. Поэтому, думаю, нужно время, не так просто. А сможет или нет – наверное, если назначат, потому что еще будут выборы, Шевченко озвучит свои цели. Если изменит ту вертикаль, которая, по-моему, неправильно работает даже во время войны. Понимаем, что в первую очередь это помощь нашим военным. Но ребята воюют, защищая нас. Они должны видеть результат какой-то работы, что страна не остановилась, дальше двигается, развивается.

Самое главное – это команда Шевченко. Насколько я знаю, есть люди, готовые помогать ему. Это то, что я знаю, но извините, не могу поделиться фамилиями", – заявил Федецкий.