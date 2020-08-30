Федецький: Може Луческу засланий козачок, щоб "Динамо" трохи розвалити зсередини?
Колишній захисник "Шахтаря" і збірної України Артем Федецький прокоментував призначення свого екснаставника Мірчі Луческу на пост головного тренера "Динамо".
В ефірі "Вацко LIVE" Федецький сказав, що румунський фахівець творив історію в донецькому клубі і не мав права так легко перейти в стан основного конкурента "гірників".
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"Раніше у нього на серці була емблема "Шахтаря", а тепер "Динамо". Якби він працював в "Шахтарі" рік або два – це одне. А коли він зробив божевільну історію... Він зараз говорить, що легенда "Шахтаря"? Ну красень, раз так каже. Він легенда, але нормальна людина так не скаже, що він легенда "Шахтаря", – заявив Федецький.
Коли людина говорить, що вона легенда "Шахтаря" і переходить до заклятого спортивного ворога, приймає клуб... Хіба що він працює як агент, засланий козачок, щоб "Динамо" трохи розвалити зсередини.
Що відомо про кар'єру Федецького
- За свою кар'єру Артем Федецький виступав за донецький "Шахтар", київський "Арсенал", ФК "Харків", львівські "Карпати", "Дніпро" і німецький "Дармштадт 96". За збірну України провів 53 матчі і забив два голи.
- Федецький балотувався в народні депутати від партії "Слуга народу" по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім.
Луческу в "Динамо"
75-річний тренер очолив "Динамо" влітку. Під його орудою кияни вже виграли два офіційні матчі. 25-го серпня Луческу з "Динамо" здобув Суперкубок України, здолавши свою колишню команду – "Шахтар". Румун став першим тренером, який здобував трофей з "Динамо" і "Шахтарем".