Колишній захисник "Шахтаря" і збірної України Артем Федецький прокоментував призначення свого екснаставника Мірчі Луческу на пост головного тренера "Динамо".

В ефірі "Вацко LIVE" Федецький сказав, що румунський фахівець творив історію в донецькому клубі і не мав права так легко перейти в стан основного конкурента "гірників".

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"Раніше у нього на серці була емблема "Шахтаря", а тепер "Динамо". Якби він працював в "Шахтарі" рік або два – це одне. А коли він зробив божевільну історію... Він зараз говорить, що легенда "Шахтаря"? Ну красень, раз так каже. Він легенда, але нормальна людина так не скаже, що він легенда "Шахтаря", – заявив Федецький.

Коли людина говорить, що вона легенда "Шахтаря" і переходить до заклятого спортивного ворога, приймає клуб... Хіба що він працює як агент, засланий козачок, щоб "Динамо" трохи розвалити зсередини.

Що відомо про кар'єру Федецького

За свою кар'єру Артем Федецький виступав за донецький "Шахтар", київський "Арсенал", ФК "Харків", львівські "Карпати", "Дніпро" і німецький "Дармштадт 96". За збірну України провів 53 матчі і забив два голи.

Федецький балотувався в народні депутати від партії "Слуга народу" по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім.