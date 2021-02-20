Украинский полузащитник Артем Фаворов продолжает забивать за венгерский Залаегерсег. На этот раз он отрыл счет в матче против Уйпешта, а его команда наконец победила.

Фаворов забил первый гол в матче на 34-й минуте. Он реализовал пенальти. А его команда в итоге победила 3:0.

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Этот гол стал вторым подряд, который Фаворов забивает в чемпионате Венгрии. До этого украинец отличился в матче против Кишварды, но это не спасло Залаегерсег от поражения.

Всего до матча против Уйпешта команда Фаворова не могла победить в пяти подряд матчах чемпионата Венгрии.

Всего в чемпионате Венгрии Фаворов забил уже пять голов за Залаегерсег. А также отдал три результативные передачи. За команду он выступает на правах аренды, его контракт принадлежит Академии Пушкаша, куда он перебрался в январе 2020 года за 470 тысяч евро.

Видео гола Фаворова