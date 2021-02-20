Український півзахисник Артем Фаворов продовжує забивати за угорський Залаеґерсеґ. Цього разу він відрив рахунок у матчі проти Уйпешту, а його команда нарешті перемогла.

Фаворов забив перший гол у матчі на 34-й хвилині. Він реалізував пенальті. А його команда у підсумку перемогла 3:0.

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Цей гол став другим поспіль, який Фаворов забиває у чемпіонаті Угорщини. До цього українець відзначився у матчі проти Кішварди, але це не врятувало Залаеґерсеґ від поразки.

Загалом до матчу проти Уйпешту команда Фаворова не могла перемогти у п'яти поспіль матчах чемпіонату Угорщини.

Загалом в чемпіонаті Угорщини Фаворов забив вже п'ять голів за Залаеґерсеґ. А також віддав три результативні передачі. За команду він виступає на правах оренди – його контракт належить Академії Пушкаша, куди він перебрався в січні 2020 року за 470 тисяч євро.

Відео голу Фаворова