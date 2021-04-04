Фаворов отметился невероятным голом после углового в Венгрии: видео
Украинский нападающий Залаэгерсега Артем Фаворов продолжает феерить в чемпионате Венгрии. На этот раз его "жертвой" стал Диошдьер.
Источник:24 канал
Красивый гол Фаворова
Рего Санто открыл счет на 16-й минуте встречи. Уже во втором голе команды участие принял Артем Фаворов.
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В конце матча украинский нападающий откликнулся за пределами штрафной на передачу с углового и эффектным ударом в одно касание поразил ворота соперника. Мяч отлично лег на ногу и влетел в сетку, вызвав бурю радости у тренерского штаба команды.
- Для Фаворова этот поединок стал 26-м в футболке венгерского клуба. За это время футболист наколотил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Гол украинского легионера поставил яркую точку в матче – 2:0 победа Залаэгерсега. После победы клуб украинца идет в сезоне на 10 месте, в их активе 29 очков.
Видео результативного выстрела Артема Фаворова
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