Український нападник Залаегерсега Артем Фаворов продовжує феєрити у чемпіонаті Угорщини. Цього разу його "жертвою" став Діошдьйор.

Красивий гол Фаворова

Рего Санто відкрив рахунок на 16-й хвилині зустрічі. Вже у другому голі команди участь взяв Артем Фаворов.

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Наприкінці матчу український нападник відгукнувся за межами штрафного на передачу з кутового та ефектним ударом в один дотик вразив ворота суперника. М'яч відмінно ліг на ногу і влетів у сітку, викликавши бурю радості у тренерського штабу команди.

Для Фаворова цей поєдинок став 26-м у футболці угорського клубу. За цей час футболіст наколотив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.

Гол українського легіонера поставив яскраву крапку у матчі – 2:0 перемога Залаегерсега. Після перемоги клуб українця йде у сезоні на 10 місці, у їх активі 29 очок.

Відео результативного пострілу Артема Фаворова