29 мая – главный матч европейского клубного футбола. В финале Лиги чемпионов встретятся Манчестер Сити и Челси. Это будет третий английский финал в истории турнира. В 2008 году Манчестер Юнайтед переиграл Челси в серии пенальти. Тогда же, в последний раз, был заявлен украинец за команду в финале – Андрей Шевченко. В 2019 Ливерпуль победил Тоттенхэм. Манчестер Сити впервые сыграет в финале Лиги чемпионов.

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Впервые сыграть в финале Лиги чемпионов сможет и Александр Зинченко.

Александр провел хороший сезон, сыграл 20 матчей в Английской премьер-лиге, 8 – в еврокубках, где отметился результативной передачей в полуфинальном матче против ПСЖ.

Эксперты FAVBET высоко оценивают шансы Зинченко выйти в старте на игру с Челси. Он выиграл конкуренцию у Канселу и Мэнди на позиции левого защитника. Поэтому есть смысл поставить на появление Зинченко с первых минут – коэффициент 1,45 на это.

Возможно, молодой капитан сборной Украины не ограничится одним лишь выходом на поле, но и отметится результативным действием. Его гол или результативная передача в этом матче оценена коэффициентом 7.

Если Зинченко появится в игре, то его ждет испытание Аспиликуэтой, Хаверцем, Вернером и Пулишичем, которые заставили на пути к финалу капитулировать Атлетико и Реал. Поэтому эксперты FAVBET допускают, что Зинченко получит предупреждение – коэффициент 5 на наказание для украинца.

Что из этого осуществится – увидим 29 мая. Болейте за нашего футболиста и будьте посреди финала Лиги чемпионов с FAVBET.