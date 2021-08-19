С фасада стадиона НСК "Олимпийский" сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо

19 августа 2021 , 23:16
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Источник:

фейсбук Druzi Dynamo

Киев активно готовится к празднованию 30-летия независимости Украины. НСК "Олимпийский", где состоится концерт, тоже претерпел изменения.

Все готовятся к юбилею Украины

С фасада главной арены страны НСК "Олимпийский" убрали баннеры с фотографиями легенд киевского Динамо. Причина – праздничный концерт к 30-летию независимости Украины, который состоится уже 24 августа.

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Ранее на фасаде стадиона были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба.

  • Владимир Мунтян
  • Михаил Фоменко
  • Евгений Рудаков
  • Валерий Лобановский
  • Леонид Буряк
  • Олег Блохин
  • Виктор Колотов
  • Владимир Веремеев
  • Валерий Зуев
  • Анатолий Коньков
  • Петр Слободян
  • Стефан Решко
  • Владимир Трошкин

Напомним, что из-за концерта были перенесены матчи УПЛ и Лиги чемпионов. Динамо в чемпионате Украины проведет свой матч против Десны на стадионе имени Валерия Лобановского. А Шахтер, который делит арену с киевлянами, примет ответный матч против Монако в Харькове на ОСК "Металлист".

Отметим, что первая игра Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов завершилась минимальной победой 0:1.

Вот такой вид имела арена с баннерами легенд Динамо.


Баннеры легенд Динамо на НСК "Олимпийский" / Фото ФК Динамо

Вот так выглядит во время подготовки к праздничному концерту.


"Олимпийский" готовят к праздничному концерту / Фото из Фейсбука Druzi Dynamo

Автор: Софія Кулай