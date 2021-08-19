С фасада стадиона НСК "Олимпийский" сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо
Источник:фейсбук Druzi Dynamo
Киев активно готовится к празднованию 30-летия независимости Украины. НСК "Олимпийский", где состоится концерт, тоже претерпел изменения.
Все готовятся к юбилею Украины
С фасада главной арены страны НСК "Олимпийский" убрали баннеры с фотографиями легенд киевского Динамо. Причина – праздничный концерт к 30-летию независимости Украины, который состоится уже 24 августа.
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Ранее на фасаде стадиона были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба.
- Владимир Мунтян
- Михаил Фоменко
- Евгений Рудаков
- Валерий Лобановский
- Леонид Буряк
- Олег Блохин
- Виктор Колотов
- Владимир Веремеев
- Валерий Зуев
- Анатолий Коньков
- Петр Слободян
- Стефан Решко
- Владимир Трошкин
Напомним, что из-за концерта были перенесены матчи УПЛ и Лиги чемпионов. Динамо в чемпионате Украины проведет свой матч против Десны на стадионе имени Валерия Лобановского. А Шахтер, который делит арену с киевлянами, примет ответный матч против Монако в Харькове на ОСК "Металлист".Отметим, что первая игра Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов завершилась минимальной победой 0:1.
Вот такой вид имела арена с баннерами легенд Динамо.
Баннеры легенд Динамо на НСК "Олимпийский" / Фото ФК Динамо
Вот так выглядит во время подготовки к праздничному концерту.
"Олимпийский" готовят к праздничному концерту / Фото из Фейсбука Druzi Dynamo