Усі готуються до ювілею України

З фасаду головної арени країни НСК "Олімпійський" прибрали банери з фотографіями легенд київського Динамо. Причина – святковий концерт до 30-річчя незалежності України, який відбудеться вже 24 серпня.

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Раніше на фасаді стадіону були представлені знамениті гравці та тренери клубу.

  • Володимир Мунтян
  • Михайло Фоменко
  • Євген Рудаков
  • Валерій Лобановський
  • Леонід Буряк
  • Олег Блохін
  • Віктор Колотов
  • Володимир Веремєєв
  • Валерій Зуєв
  • Анатолій Коньков
  • Петро Слободян
  • Стефан Решко
  • Володимир Трошкін

Нагадаємо, що через концерт були перенесені матчі УПЛ та Ліги чемпіонів. Динамо у чемпіонаті України проведе свій матч проти Десни на стадіоні імені Валерія Лобановського. А Шахтар, який ділить арену з киянами, прийме матч-відповідь проти Монако у Харкові на ОСК "Металіст".

Відзначимо, що перша гра Шахтаря у плей-офф Ліги чемпіонів завершилась мінімальною перемогою 0:1.

Ось такий вигляд мала арена з банерами легенд Динамо.


Банери легенд Динамо на НСК "Олімпійський" / Фото ФК Динамо

Ось так виглядає під час підготовки до святкового концерту.


"Олімпійський" готують до святкового концерту / Фото з фейсбуку Druzi Dynamo