Усі готуються до ювілею України
З фасаду головної арени країни НСК "Олімпійський" прибрали банери з фотографіями легенд київського Динамо. Причина – святковий концерт до 30-річчя незалежності України, який відбудеться вже 24 серпня.
Цікаво дізнатись Перший матч збірної України з Петраковим опинився на межі зриву: причина
Раніше на фасаді стадіону були представлені знамениті гравці та тренери клубу.
- Володимир Мунтян
- Михайло Фоменко
- Євген Рудаков
- Валерій Лобановський
- Леонід Буряк
- Олег Блохін
- Віктор Колотов
- Володимир Веремєєв
- Валерій Зуєв
- Анатолій Коньков
- Петро Слободян
- Стефан Решко
- Володимир Трошкін
Нагадаємо, що через концерт були перенесені матчі УПЛ та Ліги чемпіонів. Динамо у чемпіонаті України проведе свій матч проти Десни на стадіоні імені Валерія Лобановського. А Шахтар, який ділить арену з киянами, прийме матч-відповідь проти Монако у Харкові на ОСК "Металіст".
Відзначимо, що перша гра Шахтаря у плей-офф Ліги чемпіонів завершилась мінімальною перемогою 0:1.
Ось такий вигляд мала арена з банерами легенд Динамо.
Банери легенд Динамо на НСК "Олімпійський" / Фото ФК Динамо
Ось так виглядає під час підготовки до святкового концерту.
"Олімпійський" готують до святкового концерту / Фото з фейсбуку Druzi Dynamo