Усі готуються до ювілею України

З фасаду головної арени країни НСК "Олімпійський" прибрали банери з фотографіями легенд київського Динамо. Причина – святковий концерт до 30-річчя незалежності України, який відбудеться вже 24 серпня.

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Раніше на фасаді стадіону були представлені знамениті гравці та тренери клубу.

Володимир Мунтян

Михайло Фоменко

Євген Рудаков

Валерій Лобановський

Леонід Буряк

Олег Блохін

Віктор Колотов

Володимир Веремєєв

Валерій Зуєв

Анатолій Коньков

Петро Слободян

Стефан Решко

Володимир Трошкін

Нагадаємо, що через концерт були перенесені матчі УПЛ та Ліги чемпіонів. Динамо у чемпіонаті України проведе свій матч проти Десни на стадіоні імені Валерія Лобановського. А Шахтар, який ділить арену з киянами, прийме матч-відповідь проти Монако у Харкові на ОСК "Металіст".

Відзначимо, що перша гра Шахтаря у плей-офф Ліги чемпіонів завершилась мінімальною перемогою 0:1.

Ось такий вигляд мала арена з банерами легенд Динамо.



Банери легенд Динамо на НСК "Олімпійський" / Фото ФК Динамо

Ось так виглядає під час підготовки до святкового концерту.



"Олімпійський" готують до святкового концерту / Фото з фейсбуку Druzi Dynamo