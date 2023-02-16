Дерусификация по-одесски: стадион "моряков" получил украиноязычное название – фото

Украина избавляется от российского имперского прошлого. Теперь фасад одесского стадиона "Черноморец" будет украшать украиноязычное название.

Новый владелец спортивного сооружения компания Allrise Capital Inc. произвела замену российской версии названия стадиона на украинскую. Также была проведена коррекция эмблемы клуба.

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Фасад стадиона "Черноморец" получил украинский вариант

Замену букв произвели с помощью автобашни. Теперь на фасаде главной спортивной арены Одессы красуется украинское название – "Чорноморець".

Фото украинизации стадиона "Черноморец" / dumskaya.net

Отметим, что в сентябре прошлого года украинизация прошла внутри стадиона. Тогда заменили надписи на сиденьях с русского на украинский вариант – "Чорноморець Одеса".

Отметим, что второй круг чемпионата Украины начнется 6 марта. В 16-м туре "моряки" сыграют на выезде против Вереса. В настоящее время Черноморец занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе подопечных Романа Григорчука 11 очков после 15 сыгранных матчей.