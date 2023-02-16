Новий власник спортивної споруди компанія Allrise Capital Inc. провела заміну російської версії назви стадіону на українську. Також провели корекцію емблеми клубу.
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Фасад стадіону "Чорноморець" отримав український варіант
Заміну букв провели за допомогою автовежі. Тепер на фасаді головної спортивної арени Одеси красується українська назва – "Чорноморець".
Фото українізації стадіону "Чорноморець" / фото dumskaya.net
Відзначимо, що у вересні минулого року українізація відбулася всередині стадіону. Тоді замінили написи на сидіннях с російського на український варіант – "Чорноморець Одеса".