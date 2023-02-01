Наставник одесского Черноморца Роман Григорчук решил остаться тренировать украинский клуб. На решение коуча повлияли два фактора.
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Четкая позиция украинского тренера
Григорчук этой зимой получил приглашение от вдохов иностранных клубов на пост главного тренера. В кратракте специалиста с Черноморцем предусмотрен пункт, позволяющий Григорчуку оставить одесский клуб в любой момент. К тому же никакие штрафы или компенсации украинскому тренеру не угрожают.
Несмотря на такое расписание в свою пользу, Григорчук решил отказаться от иностранных приглашений. Специалист не желает оставаться Черноморцем в сложной ситуации (команда идет на 15-м месте в УПЛ) и не хочет снова покидать Украину во время войны. Поэтому Григорчук продолжит работу с одесситами.
Карьера Романа Григорчука
- Украинский специалист возглавлял ряд иностранных клубов, таких как: Динабург, Вентспилс (Латвия), Габала (Азербайджан), Астана (Казахстан), Шахтер (Беларусь). С ними становился чемпионами Латвии, Казахстана и Белоруссии.
- В Украине возглавлял только Металлург Запорожье и Черноморец. Лучшие годы Григорчука пришлись как раз на первый период работы в одесском коллективе. Также Григорчук мог возглавить Динамо и Шахтер после удачного периода в Черноморце.
- Украинский тренер сначала вывел "моряков" из Первой лиги Украины в УПЛ. Затем Григорчуку с командой удалось пробиться в групповой этап ЛЕ, где они заняли второе место в квартете (Динамо Загреб, ПСВ и Лудогорец). Черноморец в 1/16 ЛЕ встретился с Лионом, с которым сначала сыграл вничью 0:0, и в ответном матче минимально уступил 1:0.
- Сейчас Григорчук снова вернулся в Черноморец, чтобы добиться с командой прежних высот.