У матчі 20 туру Мехелен сенсаційно розгромив одного з лідерів чемпіонату Бельгії Антверпен з рахунком 3:0.

Мехелен – Антверпен 3:0

Голи: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67

Український півзахисник Мар'ян Швед, права на якого належать шотландському Селтіку, виявився поза стартового складу господарів на цей матч. Однак вийшов на заміну на 76-й хвилині, пише 24 канал.

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Є Швед – є перемога

Мехелен виграв третій матч поспіль. У всіх цих зустрічах грав 23-річний українець, який до цього пропустив 8 матчів.

У минулому турі Швед вийшов на заміну і голом приніс перемогу над Мускороном (2:1).

У цьому сезоні українець всього зіграв 6 матчів.