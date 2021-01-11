Фартовий Швед: Мехелен з українцем виграв третій матч поспіль
У матчі 20 туру Мехелен сенсаційно розгромив одного з лідерів чемпіонату Бельгії Антверпен з рахунком 3:0.
Мехелен – Антверпен 3:0
Голи: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67
Український півзахисник Мар'ян Швед, права на якого належать шотландському Селтіку, виявився поза стартового складу господарів на цей матч. Однак вийшов на заміну на 76-й хвилині, пише 24 канал.
Дивіться також Рома врятувала бойову нічию у спекотному матчі з Інтером: відео
Є Швед – є перемога
Мехелен виграв третій матч поспіль. У всіх цих зустрічах грав 23-річний українець, який до цього пропустив 8 матчів.
У минулому турі Швед вийшов на заміну і голом приніс перемогу над Мускороном (2:1).
У цьому сезоні українець всього зіграв 6 матчів.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter