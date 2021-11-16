Фартовый Довбик забил второй гол в ворота Боснии и Герцеговины: видео мяча
16 ноября 2021 , 23:38Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Украины по футболу забила второй мяч в ворота Боснии и Герцеговины в матче отбора на ЧМ-2022. Произошло это на 79-й минуте встречи.
Шапаренко оставил в правильном положении Довбика передачей со своей половины, а форвард Днепра-1 реализовал выход один на один.
Первый гол в матче Зинченко прервал голевой застой и забил важный мяч в ворота Боснии и Герцеговины: видео
Видео гола Довбика
Босния и Герцеговина – Украина: коротко о матче
- Матч против Боснии и Герцеговины проходит в Зенице на стадионе "Билино Поле". Поединок является решающим для Украины, претендующей на плей-офф чемпионата мира-2022. Огромным плюсом для подопечных Петракова является то, что боснийцы уже потеряли все шансы на второе место, поэтому не имеют никакой мотивации на этот поединок.
- Однако не все зависит от исхода матча Украины. "Сине-желтых" устраивает лишь поражение финнов в противостоянии с Францией.