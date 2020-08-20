Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка принял решение сменить игровой номер на футболке.

Раньше он играл под номером 15, теперь – под номером 70. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба "горняков" в Instagram.

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Под какими номерами играл Коноплянка

Евгений не изменяет своей традиции и не выбирает номера, под которыми уже играл раньше. В частности, в "Днепре" Коноплянка выступал сначала под 42-м, а затем взял "десятку", в Севилье был 22-й, а в Шальше – 11-й.

За прошлый сезон Коноплянка провел за донецкий клуб 30 матчей и забил 5 голов во всех турнирах. Вместе с "горняками" вингер дошел в полуфинал Лиги Европы, однако "Шахтер" разгромно проиграл "Интеру".