Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Євген Коноплянка прийняв рішення змінити ігровий номер на футболці.

Раніше він грав під номером 15, тепер – під номером 70. Відповідне фото опублікувала пресслужба "гірників" у Instagram.

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Під якими номерами грав Коноплянка

Євген не зраджує своїй традиції і не обирає номери, під яким вже грав раніше. Зокрема, у "Дніпрі" Коно виступав спочатку під 42-м, а згодом взяв "десятку", у Севільї був 22-й, а в Шальше – 11-й.

За минулий сезон Коноплянка провів за донецький клуб 30 матчів і забив 5 голів у всіх турнірах. Разом з "гірниками" вінгер дійшов до півфіналу Ліги Європи, проте "Шахтар" розгромно програв "Інтеру".