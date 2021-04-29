Фаны помыли стадион после политиков

После поединка активные фанаты Райо пришли к стадиону в защитных костюмах и решили отмыть арену. К счастью, на этот раз поводом для таких действий стал не украинец Зозуля, с которым фанаты скандалили длительное время.

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Причиной такого поведения фанов Райо стало то, что матч Сегунды с Альбасете посетили лидеры политической партии VOX.

Vox (Голос) – это ультраправая национально-консервативная политическая партия Испании, основанная 17 декабря 2013 года.

Как известно, фанаты Райо исповедуют крайние "левые" политические взгляды. Поэтому они не стерпели появление на стадионе любимой команды представителей "правых".