Фаны помыли стадион после политиков
После поединка активные фанаты Райо пришли к стадиону в защитных костюмах и решили отмыть арену. К счастью, на этот раз поводом для таких действий стал не украинец Зозуля, с которым фанаты скандалили длительное время.
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Причиной такого поведения фанов Райо стало то, что матч Сегунды с Альбасете посетили лидеры политической партии VOX.
Как известно, фанаты Райо исповедуют крайние "левые" политические взгляды. Поэтому они не стерпели появление на стадионе любимой команды представителей "правых".
- Поединок 36 тура Сегунды между Райо и Альбасете завершился ничьей 2:2. Украинец Зозуля появился на поле на 84 минуте и не отметился результативными действиями.
- В турнирной таблице Райо занимает 6 место и сохраняет шансы выйти в Ла Лигу. Зато Альбасете замыкает турнирную таблицу и рискует вылететь в третий дивизион.