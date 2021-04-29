Фани помили стадіон після політиків

Після поєдинку активні фанати Райо прийшли до стадіону у захисних костюмах та вирішили відмити арену. На щастя, цього разу приводом для таких дій став не українець Зозуля, з яким фанати скандалили тривалий час.

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Причиною такої поведінки фанів Райо стало те, що матч Сегунди з Альбасете відвідали лідери політичної партії VOX.

Як відомо, фанати Райо сповідують крайні "ліві" політичні погляди. Тому вони не стерпіли появу на стадіоні улюбленої команди представників "правих".

  • Поєдинок 36 туру Сегунди між Райо та Альбасете завершився нічиєю 2:2. Українець Зозуля з'явився на полі на 84 хвилині й не відзначився результативними діями.
  • У турнірній таблиці Райо посідає 6 місце та зберігає шанси вийти у Ла Лігу. Натомість Альбасете замикає турнірну таблицю і ризикує вилетіти у третій дивізіон.